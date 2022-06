Wladimir Klitschko dankbar bei Lanz „Wir werden viel zurück geben“

Journalistin widerspricht Boxer

Zumindest in dem Punkt erntete Klitschko dann in der Studiorunde den Widerspruch der Journalistin Kristina Dunz („Redaktionsnetzwerk Deutschland“). Sie glaube nicht daran, dass das Argument – die Kriegsopfer dürften nicht „umsonst“ geschehen sein – so stark sei. Sie habe in vielen Gesprächen mit Flüchtlingen etwas anderes erfahren: „Die Leute wollen nicht, dass noch mehr Menschen sterben.“ Seien es Kinder, Eltern oder Großeltern. „Die sind auf irgendeine Weise bereit, den Krieg zu beenden.“

Wie kommt es zum Kriegsende?

Aber wie nun ein Kriegsende aussehen könnte – das war nun die verbleibende, spannende Frage. Hier deckten sich einerseits – wie eingangs erwähnt – die militärischen Analysen von Kristina Dunz und Christian Mölling, einem Experten für Sicherheitspolitik von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtig Politik. Aber die Schlussfolgerungen fielen leicht differenziert aus.

Eine Feuerwalze im Donbass

Der Ausgang dieses Krieges werde militärisch entschieden, meinte Mölling. „Es gibt nichts, was Putin abhält. Er schiebt im Donbass eine Feuerwalze vor sich her, die eine Todeszone schafft. Er wird langsam und gemächlich alles erobern.“ Die Ukrainer – deren Verluste sollen angeblich bei täglich 100 bis 400 liegen – hätten noch keine Artillerie, um die russische Artillerie auszuschalten. Die Russen schössen mit alten Geschossen, „das macht aber nichts. Die Feuerkraft ist da.“ Bis westliche Waffen eingetroffen seien, sei es für das Donbass vermutlich schon zu spät.

Bei uns stehen Panzer in der Baracke

Eindringlich appellierte Mölling aber für Panzer- oder Artillierielieferungen auch aus Beständen der Bundeswehr. Warum die jetzt in Deutschland in Baracken herumstünden, anstatt jetzt gegen Russland praktisch eingesetzt zu werden – das ja auch von der Nato theoretisch als Feind gesehen werde – sei unverständlich. Mölling ist der Ansicht, der Krieg werde vorbei sein, wenn die militärischen Kräfte einer Seite erschöpft seien. Um zum diesem Punkt zu gelangen, könnten auch rasche Waffenlieferungen an die Ukraine helfen – um das Blatt für sie zu wenden.

Putin „verpulvert“ menschliches Kapital

Auch Dunz geht von einem Abnutzungskrieg aus. Putin „verpulvere“ sein menschliches Kapital. „Das ist ihm völlig egal. Auch wenn Zehntausende seiner Männer sterben.“ Angesichts dieser Perspektive hält Dunz eine Verhandlungsperspektive irgendeiner Art für wünschenswert – im Sinne von Macron oder Stoltenberg. Interessant wäre es zu wissen, so die Journalistin, welche Art von Sicherheitsgarantie die Europäer der Ukraine zu geben bereit wären. Aber auch Dunz räumte die Unmöglichkeit mit Putin zu reden ein, und gab gleichwohl zu bedenken, dass der Ruf „Waffen, Waffen, Waffen“ – er stammt vom Studiogast und EU-Abgeordneten Manfred Weber- auch nicht weiter helfe: „Die Ukraine erkämpft für uns die Freiheit – und wird daran zum großen Teil zugrunde gehen.“

Mit dem Kriegsverbrecher nicht an einen Tisch

Manfred Weber, Chef der konservativen Europäischen Volkspartei im EU-Parlament, aber war voll auf Möllings Linie: „Bei den deutschen Waffenlieferungen passiert nichts. Das geht viel zu zögerlich.“ Ein Gespräch mit Putin hält Weber für ausgeschlossen – man könne nicht mit einem Kriegsverbrecher an einem Tisch sitzen. Und auf Lanz’ Frage nach einer Nato-Mitgliedschaft der Ukraine antwortete Weber unverblümt: Jedes Land habe das Recht, dieser Sicherheitsgemeinschaft beizutreten und selbst zu entscheiden, wie es leben möchte.

Für Bundeskanzler Scholz hatte der CSU-Vize-Chef Weber erstaunlicherweise ein kleines Lob dabei- oder war es nur eine ironische Spitze? „Es war gut, dass Kanzler Olaf Scholz in Kiew ein Stück weit Emotionalität gezeigt hat.“

