Wissenschaftler aus dem Bottwartal Ein Oberstenfelder erklimmt den Physik-Olymp

Ein Doppelstudium dieser Art ist ungewöhnlich. Der 24-Jährige ist sich dessen bewusst, und doch schließt er beide Masterstudien als Jahrgangsbester jeweils mit der Note 1,0 ab. Für Mathe bekommt er den Bosch-Preis, für Physik im Jahr vorher den Absolventenpreis für den besten Physikstudienabschluss.

Doch nicht immer ist alles nur einfach. Auch nicht für den Hochbegabten. „Ein Physikstudium stellt für manch einen die größte intellektuelle Herausforderung im Leben dar“, sagt van der Meer. In den ersten Semestern habe er von morgens bis abends gelernt. Geholfen haben ihm „Selbstdisziplin und eine Portion Sturheit“. Gerade den Erfolg könne man nicht einfach nur mit Begabung abstempeln, findet der 24-Jährige. „Begabung ist keine Ausrede, um weniger zu machen, sondern ein Ansporn für mehr!“ Seine Fakultät bezeichnet van der Meer überdies als „ Sammelbecken für die etwas sonderbaren Gestalten“ – wobei die meisten dieser Gestalten „extrem nett“ seien.

An der Hochschule extrovertierter geworden

Die Arbeit im Hochschulbetrieb hat ihn, der an seinen freien Tagen immer noch gern die Familie im Bottwartal besucht, extrovertierter werden lassen. An der Fakultät hat er gelernt, mit anderen intensiv zusammenzuarbeiten. Schließlich bringe die beste Idee nichts, wenn sie für sich alleine stehe und nicht entwickelt werde. „Durch meinen mathematisch geprägten Hintergrund habe ich manchmal eine andere Perspektive als meine Kollegen, was durchaus zu fruchtbaren Gesprächen und Ergebnissen geführt hat und hoffentlich auch noch führen wird.“

Nach den beiden Masterarbeiten entschied sich Jann für eine akademische Laufbahn am II. Institut für theoretische Physik, im Bereich der stochastischen Thermodynamik. Inzwischen vertritt der 24-jährige Doktorand nicht nur seinen Professor bei dessen Vorlesungen, Jann hat auch als Autor zweier Forschungsarbeiten die Fachwelt auf sich aufmerksam gemacht: eine Arbeit erschien sogar im Fachjournal „Physical Review X“.

Wenn er den Doktortitel in der Tasche hat, will Jann van der Meer als Postdoc in die Ferne schweifen und sich an Universitäten wie Cambridge oder auch in Japan bewerben. Es besteht kaum ein Zweifel, dass er auch das schaffen wird.