Snapchat Was bedeutet „RS“ oder „MS“ in Snapchat?

Hintergrund

Rund-Snaps dienen oft dazu, den sogenannten „Streak“ eines Benutzers zu anderen Nutzern aufrecht zu erhalten. In Snapchat werden mit Emoticons die Interaktionen zwischen Nutzern bewertet, also wie oft die Nutzer miteinander regelmäßig Kontakt haben. Vor allem unter jüngeren Usern ist das eine Art Freundschaftsbarometer. Bei einem „Snapstreak“ zeigt ein Flammensymbol, dass zwei Nutzer an drei Tagen in Folge regelmäßig Kontakt hatten. Bei täglichem Kontakt über längere Zeit kommen weitere Flammensymbole hinzu. Um diese Serien nicht abreißen zu lassen, die oft zu mehreren Personen bestehen, werden oft „RS“ oder „MS“ eingesetzt.