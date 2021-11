Wirtschaftspolitik US-Unternehmen fordern von neuer Bundesregierung Reformen

Die Politik müsse Ideen entwickeln, die Deutschlands Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit langfristig und nachhaltig förderten, sagte Simone Menne, Präsidentin der amerikanischen Handelskammer in Deutschland (AmCham Germany), am Dienstag in Frankfurt. "Im Mittelpunkt sollten dabei der Klimawandel, die digitale Transformation und die Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie stehen." Es sei entscheidend, die Weichen zu stellen, damit US-Firmen weiter investierten.