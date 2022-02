Wirtschaftsminister Corona-Hilfen sollen verlängert werden

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Alle Spielräume ausnutzen

In Baden-Württemberg hatte das Rückmeldeverfahren der L-Bank viel Kritik ausgelöst. Die Opposition im Landtag mahnte Hoffmeister-Kraut, mehr Flexibilität vor allem bei dem für etliche Hilfeempfänger ungünstigen Berechnungszeitraum im Frühjahr 2020 zu zeigen. An dieser Stelle sind aber weiterhin keine Änderungen in Sicht.

Vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge angemahnt

Die von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) angepeilte Verlängerung des Corona-Kurzarbeitergelds bis Ende Juni wird begrüßt. Bemängelt wird jedoch, dass den Unternehmen von April an nicht mehr die Sozialversicherungsbeiträge erstattet werden sollen – während von Januar bis Ende März nur noch 50 Prozent der Beiträge erstattet werden. Diese Verschlechterungen sind auch vom Arbeitgeberverband Südwestmetall moniert worden. Die Wirtschaftsminister forderten Heil auf, rückwirkend zum 1. Januar 2022 und zumindest bis 30. Juni zur vollständigen Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge zurückzukehren.

Auch die steuer- und sozialabgabenfreie Corona-Sonderzahlung hat die Ressortchefs beschäftigt. Weil die Obergrenze von insgesamt 1500 Euro vielfach ausgeschöpft sei und die Pandemie noch andauere, wird eine Anhebung des Gesamtbetrags sowie eine Verlängerung der bis Ende März befristeten Regelung bis zum 30. Juni 2022 gefordert.

