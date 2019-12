Wirtschaftlich Bedürftiger verkauft in Marbach die Zeitung Trott-war Sein dringlicher Weihnachtswunsch: ein besseres Leben

Boho selbst hat keine Berufs-Ausbildung. Nichts, was in einer Leistungsgesellschaft, die auf Zeugnisse zurückgreift, verwertbar wäre. Trotzdem sorgt er für die, die von ihm abhängig sind. „Der Verkauf der Zeitungen ermöglicht mir, zuhause die Miete zu zahlen“, sagt der Familienvater, dankbar, dass es den Verein Trott-war überhaupt gibt, wo er anfangs wöchentlich zweimal Unterricht in deutscher Sprache bekommen hat. Für den Rest haben die Käufer gesorgt, mit denen der Verkäufer immer wieder ins Gespräch kommt. Eine Frau, die direkt auf ihn zusteuerte, unterhält sich an diesem Samstag vor Weihnachten lange und freundschaftlich mit ihm. Der Verkäufer fasst deshalb seinen Dank noch viel weiter. Denn zur Weihnachtszeit will Boho ganz speziell all jenen danken, die ihn in der Schillerstadt unterstützen. Zwar hört er auch dort gelegentlich die Aussage: „Keine Zeit zum Lesen“, aber diejenigen, die an ihm vorbeischießen, spendieren ihm mitunter dann ein Geldstück. „Die Menschen sind hier sehr nett, alle sprechen freundlich mit mir“, sagt der ebenfalls freundliche und bescheiden wirkende Verkäufer. Die Zeitungen, die er an diesem Markttag in der Tasche hatte und die 2,60 Euro kosten, sind gegen elf Uhr schon längst verkauft. Doch er wartet noch auf seine Frau, die ihr Verkaufs-Glück an einem anderen Platz gesucht hat. Wenn sie kommt, wird er mit ihr die Rückreise in die Slowakei antreten.