Wirtschaft Was wird diese Woche wichtig?

Am Mittwoch gibt das Statistische Bundesamt die mit Spannung erwartete Inflationsrate für September bekannt. Da die Energiepreise noch immer kräftig steigen, dürfte sie hoch ausfallen und für Diskussionsstoff sorgen.

Am Donnerstag wird in Berlin in der Bundespressekonferenz die Herbstdiagnose der führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute veröffentlicht.

Am Freitag hat in Tübingen die weltweit erste Schnellladestation „Voltap“ für batterieelektrische Züge im Realbetrieb Premiere. Nach zwei Jahren Entwicklungszeit geht das Gemeinschaftsprojekt der Stadtwerke Tübingen und der Furrer+Frey GmbH an den Start auf der Schiene.