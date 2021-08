Wirrwarr beim Gendern Wie erklärt man das Nicht-Muttersprachlern?

Karlsruhe - Gendern ist nichts für Anfänger, sagt Natascha Krüger. Erst in den höheren Deutsch-Kursen tauche inzwischen mal ein Gendersternchen auf, sagt die Dozentin an der Volkshochschule (VHS) Karlsruhe. „Sprachlich ist das das i-Tüpfelchen auf C1.“ Wer dieses Sprachniveau erreicht hat, soll lange Texte und implizite Bedeutungen verstehen können und spontan fließend reden. Ist also sehr weit.