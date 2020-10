Wirre Corona-Aussagen von Michael Wendler Aus bei DSDS – Kaufland löscht Werbespot mit Schlagerstar

Der Schlagersänger Michael Wendler hatte kurz zuvor in einer Instagram-Story für Aufregung gesorgt. Wendler kündigte dort an, als Juror bei der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ auszusteigen. Das gelte mit sofortiger Wirkung, sagte Wendler am Donnerstagabend. Als Grund nannte der 48-Jährige das Vorgehen von Bundesregierung und Medien in der Corona-Pandemie.