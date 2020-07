Wirbel um Schild in Rielingshausen Räte erneuern Kritik nach Aus für Tempo-Limit

Darauf ging nun auch Jochen Biesinger von der CDU nochmals ein, der daran erinnerte, dass dem Gremium sogar fünf verschiedene Varianten zum zusätzlichen Schutz des Kindergartens vorgestellt worden seien. Letztlich habe man sich für das System mit der Leitplanke samt einer Begrünung der Böschung entschieden – und dafür auch gezahlt. Und die Runde habe sich nicht einmal für die günstigste Variante entschieden. Insofern zeigte sich Biesinger verwundert über die gegenteilige Darstellung des Landratsamts. „Wie kann das Landratsamt angeblich eine Leitplanke bestellen, wenn wir bezahlen müssen?“, fragte er rhetorisch. Man könne doch keine Leistung zulasten Dritter in die Wege leiten. Der CDU-Mann ärgerte sich zudem darüber, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben wurde. „Es kann nicht sein, dass wir höhere Kosten für uns in Kauf nehmen, um ein höheres Maß an Sicherheit zu bekommen. Und die Maßnahme, die uns und den Eltern am dringlichsten und wichtigsten war, nämlich Tempo 50, wird uns im Nachhinein abgesprochen. Dann hätten wir es bei einer normalen Bepflanzung lassen und Geld sparen können“, sagte er.