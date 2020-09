Wirbel um Nicolas Gonzalez Stürmer des VfB Stuttgart zeigt sich in Brighton

Und tatsächlich heizt Nicolas Gonzalez mit seinem England-Trip, mit dem er ausdrücklich nicht gegen die geltenden Corona-Regeln für Bundesliga-Profis verstößt (Brighton ist kein Risikogebiet), die Spekulationen um seine Person an. Denn klar ist, dass der 22-Jährige („Ich brauche eine Luftveränderung“) gerne den VfB verlassen würde. Ebenso fest steht aber auch, dass der Angreifer dafür einen Club präsentieren muss, der bereit ist, mindestens 20 Millionen Euro an Ablöse zu bezahlen. Denn der Vertrag des Stürmers in Stuttgart läuft noch bis 2023.

Ein Angebot liegt dem VfB nicht vor

Ein offizielles Angebot oder gar eine Anfrage in der Causa Brighton hat es beim VfB allerdings bisher nicht gegeben. Will Nicolas Gonzalez sich also nur auf dem englischen Markt interessant machen – oder ist mehr dran an einem möglichen Flirt mit dem Brighton & Hove Albion Football Club?

Am Dienstag wird Nicolas Gonzalez wieder in Bad Cannstatt auf dem Trainingsplatz stehen. Danach wird sich zeigen, wohin die sportliche Reise des Argentiniers geht. Bis zum 5. Oktober hat der Transfermarkt noch seine Pforten geöffnet. Gut möglich, dass es für Nicolas Gonzalez spannende Wochen werden.