Winzerhausen Tag der Freude für Winzerhausen

Großbottwar-Winzerhausen - Schöner hätten sich die Beteiligten die Einweihung der neuen Dorfmitte in Winzerhausen am spätsommerlichen Freitagnachmittag wohl nicht erträumen lassen. Die Sonne strahlte vom nahezu wolkenlosen Himmel herab, die aufgestellten Biertischgarnituren waren in Windeseile besetzt, viele weitere Bürger suchten in zweiter Reihe eigens einen Schattenplatz auf. Und dank der angenehmen Temperaturen machte sogar ein Eiswagen Halt. „Welch ein schöner historischer Jahrhunderttag“, machte der Ortsvorsteher Friedrich Link deutlich. Der Anlass der Feierlichkeiten war schließlich ein besonderer: „Ich freue mich, mit Ihnen allen den ersten Dorfplatz in der Geschichte Winzerhausens einzuweihen.“