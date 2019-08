Winzerhausen Arbeiten an Dorfmitte gehen in Endspurt

Während in der Grönerstraße 30 direkt am Platz bereits ein Tochterunternehmen der Pengfei Group mit Sitz in China eingezogen ist, stehen die Laden-Räumlichkeiten in Haus Nummer 32 noch leer. Für diese hofft die Stadtverwaltung beispielsweise eine Bäckerei zu gewinnen, die auch ein Café verwirklichen könnte. „Wir lassen nichts unversucht“, sagt Friedrich Link. Bürgermeister Ralf Zimmermann und er sind zuletzt auf Bäckereien zugegangen und haben diese und weitere potenzielle Nutzer angeschrieben. Da die Räumlichkeiten und der Platz fertiggestellt sind, könnten sich mögliche Laden-Nutzer nun ein Bild von der Örtlichkeit machen. Da das vorher nur schwer möglich war, hatte Ralf Zimmermann in der Vergangenheit betont, dass die Suche nach einem Betreiber erst im fortgeschrittenen Stadium wirklich sinnvoll sei.