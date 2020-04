Winzerhäuserin startet Corona-Projekt Sally Grayson spielt Online-Konzert

Am Freitag veröffentlichte Grayson das erste Lied von „Sonic Fever“, am Mittwoch steht also über den Bildschirm die „Release Party“ an. „Sallys Gegenmittel in Zeiten der Hilflosigkeit durch Corona ist es, zu helfen“, heißt es in einer Pressemitteilung. So kommen die Verkäufe von „Sonic Fever“ der Nonprofit-Bewegung „To Write Love On Her Arms“ zugute.