Winzerhäuser Kindergarten Sanierung statt Neubau

Guido Freudenreich vom Architekturbüro Ludwig und Ulmer aus Murr hat dem Ortschaftsrat Winzerhausen nun vier Varianten für eine Sanierung beziehungsweise einen Neubau vorgestellt, die unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. Beim Neubau präsentierte der Architekt drei Untervarianten: einen Komplettneubau am gleichen Ort, einen Neubau an anderer Stelle auf dem Grundstück und einen Neubau in Modulbauweise. Am Ende entschieden sich die Ortschaftsräte mehrheitlich für die Komplettsanierung des bestehenden Gebäudes und eine Erweiterung und nicht für den Neubau. Am 26. Oktober wird der Gemeinderat Großbottwar die endgültige Entscheidung treffen.