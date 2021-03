Winzerhäuser Hauptstraßen Appell an die Bürger, für Tempo 30 zu werben

Parkdeck gegenüber der Kelter?

Florian Kanamüller (FBWV) stört es, dass im Ort zu wenige Parkplätze vorhanden sind. Die am Friedhof oder an der Kelter seien oft belegt, ohne dass sich Menschen auf dem Friedhof befinden oder eine Veranstaltung in der Kelter stattfindet. „Pro Familie gibt es heute natürlich mehr Autos als früher. Das macht sich bemerkbar“, so Ortsvorsteher Link, der zumindest an der Kelter auf Besserung hofft. Dort wird der Parkplatz umgestaltet. Götz Schrembs (FBWV) schlägt hierfür vor, das Gefälle zu nutzen und als zweite Etage ein Parkdeck zu errichten. „Dann hätten wir die doppelte Parkfläche auf demselben Boden.“ Die obere Etage hätte das Höhenniveau der Straße. „Das erste Parkhaus in Winzerhausen – warum nicht?“, ist Link spontan nicht abgeneigt. Man nehme den Gedanken auf und warte die Planung ab. Spiegel für bessere Einsicht

Ein Problem besteht an der Ecke Gröner- zur Raiffeisenstraße beim Marktplatz. Wer von der Wunnensteinstraße auf die Kreuzung zufährt, sieht kaum nach rechts in die Raiffeisenstraße. Irene Siegwart (CDU) regt an, hier einen Spiegel zur besseren Einsicht anzubringen. „Ein berechtigter Punkt. Nehmen wir mit auf“, sagt Ortsvorsteher Link. Wenige Meter weiter geht das Warten weiter, bis die Sperrung in der Auensteiner Straße aufgehoben werden kann. Immerhin: Die Baurechtsbehörde sei dran, sagt Ralf Zimmermann. Straßen werden saniert

Neben der L 1617 von Winzerhausen bis zur L 1115 nahe dem A81-Anschluss Mundelsheim, die im Sommer einen neuen Belag erhält (wir berichteten), sollen dann in 2022 mehrere Feldwege auf Vordermann gebracht werden. Dazu zählen in größerem Maße die Zufahrt zum Waldeckhof vor dem Abstetterhof sowie der Langwiesenweg und als kleine Ausbesserung der Heilbronner Feldweg.