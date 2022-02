Wintertransfers des VfB Stuttgart Von Kevin Großkreutz bis Tiago Tomás

Doch Großkreutz ist nicht der einzige große Name, den die Stuttgarter seit 2016 als Wintertransfer über die Bühne brachten. Im Januar 2018 kehrte ein verlorener Sohn zurück. Und Tiago Tomás ist nun der letzte in dieser Reihe. Sehen Sie in unserer Bildergalerie, wer schon zuvor im Winter nach Stuttgart kam.