Wintersport Rodel-Olympiasieger Ludwig beendet Karriere

Schwab: "Johannes war ein höflicher Athlet"

Für seinen ehemaligen Auswahltrainer Thomas Schwab, den jetzigen Sportdirektor im Bob- und Schlittenverband für Deutschland, war der Thüringer in jeder Hinsicht ein Vorzeigesportler. "Johannes war ein höflicher, zuvorkommender, angenehmer Athlet. Er war sehr selbstkritisch, die Gespräche mit ihm aber immer konstruktiv", sagte Schwab.

Beim Trainingsfleiß sei Ludwig ein Lehrbeispiel für alle Trainer gewesen, weil er sein hohes Kraftniveau bis zum letzten Tag durch harte Arbeit gehalten habe. Seine enorme Armkraft, die stets zu Spitzenzeiten am Start führte, hatten ihm in Rodlerkreisen den Spitznamen "Dynamit-Hannes" eingebracht. Der Verband will Ludwig während der WM-Tage vom 23. bis 29. Januar nächsten Jahres einen würdigen Abschied bereiten.

Zudem hofft die Verantwortlichen, dass er sich im Verband weiter einbringt. "Ihm stehen bei uns alle Türen offen", sagte Schwab. Ludwig selbst will sich nun vornehmlich der Bundespolizei widmen. "Der Fokus wird jetzt aber zunächst auf meiner Familie liegen. Ich freue mich auf den Sommer und die Zeit mit meinen Kindern, die so lange auf mich verzichten mussten", schrieb er.