Winterspiele in Peking Skistar Shiffrin über Olympia-Alptraum: "Wie ein Witz"

Gold in der Kombination, in der keine deutsche Athletin am Start war, sicherte sich wie schon 2018 in Pyeongchang die Schweizerin Michelle Gisin. Silber ging an ihre Landsfrau Wendy Holdener, Bronze an die Italienerin Federica Brignone. Shiffrin, die in ihrer Karriere schon drei Olympia-Medaillen gewonnen hat, ging als Mitfavoritin in sämtlichen Einzelwettbewerben in China leer aus. Ihre einzige Chance, überhaupt noch Edelmetall mitzunehmen, ist das Teamevent am Samstag.