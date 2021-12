Winterspiele in Peking Rodlerin Geisenberger schließt Olympia-Boykott nicht aus

Die Deutschen waren während der Trainingstage vor dem Weltcup in Isolation, obwohl sie immer wieder negativ getestet wurden. "Wir dürfen nur aus dem Zimmer, wenn Bahntraining ist, bekommen nicht wirklich vernünftiges Essen in Plastikbechern und Tüten vor die Tür gestellt, haben keine Möglichkeit uns zu bewegen", so Geisenberger.