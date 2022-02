Winterspiele in Peking Eiskunstläufer als erster deutscher Athlet corona-positiv

Bis Mittwoch 232 positive Tests

Die Gesamtzahl der positiven Tests gaben die Olympia-Macher am Mittwoch mit 232 an. Davon wurden 136 Infektionen bei den Kontrollen am Flughafen festgestellt, 96 innerhalb des sogenannten geschlossenen Kreislaufs für alle Olympia-Beteiligten.

Für das deutsche Olympia-Team waren 149 Athletinnen und Athleten nominiert worden. Sie sollten in mehreren Gruppen nach China reisen. Für die Winterspiele, die am Freitag eröffnet werden, gelten strenge Maßnahmen zum Schutz gegen das Coronavirus. Schon vor der Abreise mussten sich alle Olympia-Beteiligten mehrfach testen lassen und waren gehalten, ihre Kontakte möglichst weitgehend zu reduzieren. In China folgen nach der Einreise täglich weitere PCR-Tests, um Infektionen schnell zu erkennen und die Verbreitung des Virus zu verhindern.

Die chinesischen Organisatoren haben eine Olympia-Blase eingerichtet, die noch deutlich strikter kontrolliert wird als zuletzt bei den Sommerspielen in Tokio. Ein Kontakt von Olympia-Beteiligten mit der chinesischen Bevölkerung außerhalb dieses sogenannten "geschlossenen Kreislaufs" soll verhindert werden.

Nach heftigen Debatten um die Grenzwerte für positive Tests hatten die chinesischen Gastgeber diese Vorgaben zuletzt gelockert. Auch deutsche Sportler und Funktionäre hatten zuvor die Sorge geäußert, dass vor der Abreise negativ getestete Olympia-Teilnehmer wegen der anderen Grenzwerte in China einen positiven Befund erhalten könnten.

Langlauf-Teamchef Peter Schlickenrieder hatte zuletzt vor den Risiken bei der Anreise gewarnt: "Wir steigen in einen Flieger nach China mit vielen anderen Sportlern aus Sportarten, wo es vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so genau genommen wird. Folglich ist das ein Gefahrenmoment." Auch Schimmelpfennig hatte von einer "Ausnahmesituation" gesprochen und gesagt: "Weltweit herrscht die aggressive Omikron-Welle. Deshalb ist es eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, frei vom Virus in die Olympia-Blase in China zu gelangen."