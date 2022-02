Winterspiele in Peking Das war die Olympia-Nacht

Ski-Freestyle: Chinas Superstar Eileen Gu hat die zweite Medaille gewonnen. Nach Gold in der Disziplin Big Air holte die Ski-Freestylerin am Dienstag Silber im Slopestyle-Wettbewerb. Die 18-Jährige musste sich in Zhangjiakou einzig der Schweizerin Mathilde Gremaud geschlagen geben. Bronze ging an Kelly Sildaru aus Estland. Nach einem Sturz im zweiten Lauf schob sich Gu mit 86,23 Punkten im dritten nach vorne. Am Donnerstag will sie sich dann noch für das Finale in der Halfpipe qualifizieren. Die gebürtige Amerikanerin, die für Gastgeber China startet, ist eine der schillerndsten Figuren dieser Spiele. Die einzige deutsche Starterin, Aliah Delia Eichinger, hatte sich nicht für die Finalläufe qualifiziert.

Corona: Die Zahl der Corona-Infektionen bei den Winterspielen in Peking hält sich auf niedrigem Niveau. Bei den täglichen Überprüfungen aller Olympia-Teilnehmer in der Blase wurde am Montag unter rund 70.000 Corona-Tests eine neue Infektion entdeckt, wie die Organisatoren nun mitteilten. Seit Beginn der Anreise zu den Winterspielen am 23. Januar wurden insgesamt 433 Infektionen nachgewiesen. Während zum Beginn der Spiele zeitweise über 30 Infektionen pro Tag registriert wurden, lag die Zahl neuer Fälle zuletzt stets im einstelligen Bereich.

Eiskunstlauf: Der deutsche Athletenvertreter Maximilian Klein hat im Fall der 15 Jahre alten Eiskunstläuferin Kamila Walijewa die Athletin in Schutz genommen und den Leistungs- und Medaillendruck im Spitzensport kritisiert. "Der Fall macht traurig, weil es nur Verlierer gibt. Er macht aber auch wütend, weil er nicht überrascht", wurde der Beauftragte für internationale Sportpolitik des Vereins Athleten Deutschland vom "Spiegel" zitiert. Sowohl das russische Doping als auch die Ausbeutung von minderjährigen Athletinnen und Athleten in solchen Sportarten seien "nichts Neues", sagte Klein. Über Gold-Favoritin und Europameisterin Walijewa sagte Klein: "Sie selbst trifft höchstwahrscheinlich keine Schuld. Sie ist Opfer eines Systems, das allen Anreiz gibt, unter unmenschlichen Bedingungen Medaillen zu produzieren." Es stelle sich "schon die Frage, wie viele solcher Fälle es braucht, bis sich im Leistungssport etwas ändert".