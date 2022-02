Winterspiele in Peking Althaus fühlt sich nach Skisprung-Silber nicht betrogen

"Wir sehen uns nicht als betrogen an. Das ist einfach so im Sport. Da gehören Glück und Pech dazu. Gestern war es nicht gut", sagte Bundestrainer Mechler in einer Pressekonferenz des deutschen Teams in Zhangjiakou. Althaus hatte nach Halbzeitführung noch den ersten Platz verloren, Gold ging stattdessen an die Slowenin Ursa Bogataj.