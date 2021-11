Winterspiele 2022 in Peking Corona und Olympia: Kombinierer Frenzel hat "seine Bedenken"

"Wir werden unter besonderen Bedingungen leben, in dieser Blase und mit den vielen Tests. Da hat man schon seine Bedenken. Man hofft, dass man da gut durchkommt", sagte der 32-Jährige am Rande der Olympia-Einkleidung der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Es könnten Situationen auftreten, "wo der Sportler gar keinen Einfluss" habe.