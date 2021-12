Wintersonnenende In Japan lieben auch Affen ein Lagerfeuer

Geradezu weltberühmt sind auch die Schneeaffen von Yamanouchi in der Präfektur Nagano. Die wild in der Natur lebenden Japan-Makaken kommen dort alljährlich in den Wintermonaten von den Bergen herunter, um im "Jigokudani Monkey Park" in heißen Quellen zu baden. Der 1964 gegründete Park liegt in einer Schlucht, wobei die Affen schon vor der Gründung des Parks zum Baden zu heißen Quellen kamen. Da die Tiere heute von Angestellten gefüttert werden, können die Makaken bisweilen auch außerhalb der Wintermonate dort beobachtet werden.