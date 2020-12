Winterpause in Rielingshausen Hauptstraße wird wieder geöffnet

Die Bauarbeiten in der Hauptstraße in Rielingshausen gehen ab dem 21. Dezember bis zum 29. Januar in die Winterpause. Ab dem 18. Dezember ist die Fahrbahn innerhalb der Baustelle wieder in beiden Richtungen befahrbar. Die Baustellenampeln dienen dann, während der Winterpause, als Fußgängerampeln.