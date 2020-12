Wintereinbruch Lawinengefahr in den Bergen und Schnee auf Mallorca

Seltenheit: Schnee auf Mallorca

Wegen der Witterung wurde der für Sonntag angesetzte zweite Weltcup-Riesenslalom der Herren im italienischen Santa Caterina Valfurva auf Montag verlegt. Das teilte der Ski-Weltverband Fis mit. Bei den Damen waren an diesem Wochenende beide Super-G-Rennen in St. Moritz wegen hoher Lawinengefahr nach starken Schneefällen in der Region abgesagt worden. Die Speedfahrerinnen werden nun erst in zwei Wochen in Val d’Isere in ihre Weltcup-Saison starten können.

In der norditalienischen Region Venetien war die Feuerwehr rund um die Uhr im Einsatz und rückte mehr als 400 Mal aus. In der Dolomiten-Gegend um Belluno türmte sich der Schnee meterhoch, Stromtrassen wurden beschädigt.

Auch auf Mallorca ist der Winter inzwischen angekommen. Der Gipfel des Puig Major im Tramuntana-Gebirge, mit 1445 Metern der höchste der derzeit touristenleeren spanischen Urlaubsinsel, war am Wochenende laut Medienberichten mit einer vier bis fünf Zentimeter dicken Schneeschicht bedeckt. In der Nacht auf Samstag habe es erstmals richtig heftig geschneit, berichtete die „Diario de Mallorca“. Die Schneegrenze sank auf 850 bis 900 Meter.

Zuvor hatte es am Mittwoch auf dem Gipfel nur ein bisschen Schnee gegeben. Nach ungemütlichem Wetter auf der ganzen Insel am Freitag und Samstag mit viel Regen und teils auch Hagel kam aber am Sonntag auf Mallorca die Sonne bei Höchtsttemperaturen um die 14 Grad wieder zum Vorschein.