Auf eine lange Tradition und reichlich Erfahrung im Bettenbau kann die Firma Winkle in Benningen zurückblicken. Hier entstehen Polster- und Boxspringbetten in Handarbeit: Rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen aus Holzplatten, Schaumstoffen, Watte und Möbelstoffen individuelle und hochwertige Betten her. „Wir machen so gut wie alles selbst“, erklärt Michael Winkle. „Holz wird in großen Platten, die Stoffe auf Rollen angeliefert. Wir verarbeiten alles auf Basis unserer eigenen Zeichnungen und Konstruktionen.“ Das ermöglicht dem Möbelbauer kurze Lieferzeiten und ein individuell kombinierbares Baukastensystem.