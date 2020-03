Windsor spielen weiter Rockband im Homeoffice

Immer mehr Menschen arbeiten derzeit in den eigenen vier Wänden. Doch was macht eine Rockband im Homeoffice? Klar: Weiterspielen! "Das live zusammen Musik machen fehlt uns sehr", erklärt Oliver Wolf von der Marbacher Band Windsor. Aus der Not machten die Musiker schließlich eine Tugend. Sie nehmen parallel an drei Locations neue Titel auf und schicken jeden Sonntag einen Song an ihre Familien, Freunde und Bekannten, so Wolf weiter: "Einfach um ihnen eine Freude zu machen." Zum Ziel genommen hat sich die Band dabei, Lieder, die sonst nicht im Programm sind auf ihre eigen Art zu interpretieren. Das Ergebnis präsentiert Windsor auch auf Youtube:



"Imagine" von Windsor (im Homeoffice)