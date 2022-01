„Win-Win“ in Steinheim Treibgut beheizt Hallen und Schulen

Steinheim - Die Murrbrücke in Steinheim hat schon viel Holz vorbeischwimmen sehen. 1603 erbaut, war sie bis 1882 auch ein Durchgangspunkt für das Holz, das aus dem Schwäbisch-Fränkischen Wald bis in die Nachbargemeinde Murr geflößt wurde. Das liegt also 140 Jahre zurück – doch das Thema Holz wird an der Brücke auch heute noch immer wieder aktuell. Nicht durch Flößerholz, dafür durch Treibgut. So auch jetzt wieder. Vier bis sechs Tonnen an Material holten die Mitarbeiter des Bauhofs in der zweiten Januarwoche aus dem Wasser.