Wimbledon Tennisprofi Otte ohne Glücksstein auf Kurs

Das Gepäckstück mit Rasenschuhen und einer Rolle Saiten, um Schläger zu bespannen, war auf der Reise zum Grand-Slam-Turnier verloren gegangen - und ist seitdem von der Airline nicht mehr aufzufinden. Dass auch der Glücksbringer in Form eines Steins, den Otte von seinem Vater bekommen hatte, weg ist, hat sich in Wimbledon noch nicht negativ bemerkbar gemacht. In der zweiten Runde gab Gegner Christian Harrison nach nur 15 Minuten auf. "Eigentlich bin ich sehr abergläubisch", sagte Otte. "Wenn er weg ist, ist er weg, das liegt nicht in meiner Hand. Es hat bislang auch ganz gut ohne Glücksstein geklappt."