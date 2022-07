Wimbledon Nadal kämpft sich ins Halbfinale - Jetzt gegen Kyrgios

"Ich habe ehrlicherweise viel Spaß an diesen Matches. Es war ein schwerer Nachmittag gegen einen großartigen Spieler", sagte Nadal. Im Bauchbereich sei etwas nicht in Ordnung gewesen. "Ich musste etwas anders aufschlagen. In einigen Momenten habe ich gedacht, dass ich das Match nicht zu Ende spielen kann."