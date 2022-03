Was wäre, wenn dies in Deutschland passiert wäre? Oliver Pocher musste am 26. März am eigenen Leib erfahren, wie sich eine Ohrfeige anfühlt. Während der Comedian als Zuschauer einer Boxveranstaltung in der Dortmunder Westfalenhalle saß, wurde er von einem Bochumer Rapper mit dem Künstlernamen „Fat Comedy“ ins Gesicht geschlagen.