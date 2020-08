Wilde Verfolgungsjagd bei Essingen Jugendliche klauen Fahrschulautos

Gruppe flüchtet zu Fuß ins Maisfeld

Die Unfallflüchtigen entwendeten unterdessen in Essingen einen Renault Kangoo. Als die Polizei das Auto im Bereich Leinzell kontrollieren wollte, trat der Fahrer aufs Gaspedal. Was folgte, war eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei, an welcher auch ein Hubschrauber beteiligt war. Zunächst ging die Flucht in Richtung Schwäbisch Gmünd. Danach fuhr der Jugendliche über Heuchlingen, Forst zunächst Richtung Mögglingen und anschließend wieder zurück über Essingen in Richtung Bartholomä. Von hier aus fuhren die Flüchtigen in Richtung Steinheim am Albuch, so dass auch Kräfte des Polizeipräsidiums Ulm in die Verfolgungsfahrt einbezogen wurden. Letztendlich konnte der Wagen im Bereich Böhmenkirch durch die Polizei gestoppt werden.