Wildcampen in Baden-Württemberg Was ist erlaubt und welche Alternativen gibt es?

Bußgelder von bis zu 500 Euro

Wildes Campen klingt schön und romantisch, ist in Deutschland aber generell verboten – und das nicht nur in Naturschutzgebieten. Für illegales Zelten können Bußgelder bis zu 500 Euro anfallen. In Baden-Württemberg ist das Zelten weder in der freien Landschaft noch in Wäldern erlaubt. So ist im Paragraf 44 des Naturschutzgesetz des Landes das Betretungsrecht folgendermaßen verankert: „Das Betretungsrecht (...) umfasst nicht das Fahren mit motorisierten Fahrzeugen, das Abstellen von motorisierten Fahrzeugen und Anhängern, das Zelten oder das Feuermachen.“