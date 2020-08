Wiedereröffnung Sigmund Freud Museum: Nach Umbau alle Privaträume begehbar

Die Adresse in der Wiener Berggasse diente zu Zeit der Nazis auch als Judensammelwohnung - insgesamt 76 Menschen mussten hier auf ihre Deportation in Vernichtungslager warten. Freud selbst verließ die Berggasse 19 am 4. Juni 1938 und starb 1939 im Londoner Exil. Vier Schwestern fielen jedoch dem Holocaust zum Opfer.