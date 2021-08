Wiedereröffnung Neue Nationalgalerie lockt erste Besucher

Den künstlerischen Auftakt bilden drei Ausstellungen. Bis Juli 2023 ist "Die Kunst der Gesellschaft 1900-1945" mit zentralen Arbeiten aus der rund 1800 Werke umfassenden Sammlung der Nationalgalerie konzipiert. Die riesige Haupthalle birgt die Ausstellung "Alexander Calder. Minimal/Maximal" bis zum 13. Februar mit Werken des US-amerikanischen Bildhauers Calder (1898-1976). Mit "Rosa Barba. In a Perpetual Now" ist die dritte Ausstellung der in Berlin lebenden Künstlerin gewidmet.