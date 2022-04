Wieder Wende in der Corona-Politik Lauterbach: Isolationspflicht wird doch nicht ausgesetzt

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat in der Talkshow von ZDF-Moderator Markus Lanz angekündigt, dass das vor wenigen Tagen angekündigte Ende der Isolationspflicht für Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, doch nicht kommt. „Ich werde das wieder einkassieren, dass die Isolation von Corona-Infizierten nicht mehr von den Gesundheitsämtern angeordnet wird, sondern in die Eigenverantwortung der Betroffenen gestellt wird“, sagte der Gesundheitsminister in der Sendung. Er begründete diesen Schritt mit den negativen Begleiterscheinungen, die diese Entscheidung bei den Bürgern auslösten. Das werd als Signal missverstanden, dass das Virus nicht mehr gefährlich sei.