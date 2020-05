Cape Canaveral Letzte Vorbereitungen vor bemanntem Raumflug zur ISS

Weltweit wird der Start mit Spannung erwartet. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst wünschte seinen beiden Kollegen per Kurznachrichtendienst Twitter eine "gute Reise". Der "Crew Dragon" sei "ein Beispiel, wie eine Zusammenarbeit zwischen dem staatlichen und dem privaten Sektor am Boden und auf dem Weg in den Weltraum funktionieren kann", sagte die Vorstandsvorsitzende des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), Pascale Ehrenfreund.