Wie sicher sind Corona-Tests? Schnelltests erkennen Omikron oft nicht

Das Testen von Menschen ohne Symptome schaffe gerade in der aktuellen Welle eine trügerische Sicherheit, so Keppler weiter. Sinnvoll sei es, bei Symptomen neben einer Einschränkung der Kontakte auch mit guten Antigen-Schnelltests zu testen. Dann sei die Viruslast meist höher. Tests schlagen eher an.