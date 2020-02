Sicherheitsvorkehrungen beim Fasching Konzepte anpassen und Balance halten

Für den weitaus größeren Faschingsumzug in Murr, „ist es jedes Jahr so, dass wir uns mit der Polizei und den Carnevalsfreunden als Veranstalter abstimmen, wie die Polizei die aktuelle Sicherheitslage einschätzt“, erläutert Bürgermeister Torsten Bartzsch die Vorgehensweise in seiner Gemeinde. Er hoffe darauf, dass „trotz allem solche Veranstaltungen auch zukünftig weiter stattfinden können“.

Ähnlich verfährt Steinheim, wo für den „Bonbonwurf“ am Faschingsdienstag der örtliche Polizeiposten vor Ort ist , erklärt Thomas Winterhalter als Bürgermeister der Urmenschstadt die getroffenen Schutzmaßnahmen. „Anders sieht es natürlich für das Landesnarrentreffen nächstes Jahr aus. Hier sind wir bereits in den Planungen mit allen Beteiligten“, macht Winterhalter klar.

Marbach/Bottwartal - Nicht nur zur Faschingszeit, auch rund um das Jahr gibt es immer wieder große Veranstaltungen im Bottwar- und Neckartal. Wie laufen dabei die Sicherheitsvorkehrungen ab?

Präventive Maßnahmen im Vorfeld Die Genehmigung liegt in den Händen der Kommunen. Von dieser werden auch die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen überprüft. Kleinere Veranstaltungen bereiten die Ordnungsämter mit Vereinen, Polizei und Rettungskräften vor Ort vor. Für Großevents wie dem Landesnarrentreffen wird noch zusätzlich ein Sicherheitskonzept entwickelt. Hierfür werden oft externe Planungsbüros eingebunden. Die Behörde ermittelt dafür mit den Verantwortlichen vor Ort, welche Gefahren drohen, welche Einsatzkräfte und Einsatzmittel zur Verfügung stehen müssen und im Ernstfall auch einsatzfähig sind. All dies geschieht präventiv im Vorfeld. Müssen Straßen für einen Umzug oder ein Fest gesperrt werden, wird die örtliche Straßenverkehrsbehörde eingebunden, erklärte Caren Sprinkart vom Landratsamt Ludwigsburg ihre Aufgaben.

Notfallmaßnahmen im Unglücksfall „Kommt es zu einem Massenanfall von Verletzten bei einer Veranstaltung, gibt es fünf modulare Einsatzeinheiten“, weiß Steffen Schassberger. Er ist Bereichsleiter der Rotkreuzdienste beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) im Landkreis Ludwigsburg. In einem solchen Fall stehen 500 Helfer vom DRK, Rettungseinheiten und 1500 weitere ehrenamtliche Helfer vor Ort bereit. „Wir haben in Baden-Württemberg einen sehr hohen Level“, ist Schassberger überzeugt.

Ähnlich arbeitet die Polizei. Mit der Kommune wird der Einsatz der Beamten abgestimmt. „Das ist Tagesgeschäft“, so Peter Widenhorn vom Polizeipräsidium Ludwigsburg. „Vor diesem Hintergrund entscheiden wir, ob wir beispielsweise größere, mit Wasser gefüllte Tanks zum Schutz aufstellen.“ Sollte eine Lage doch unvorhergesehen eskalieren, ist das ein Fall für Roland Fleischer vom PP Einsatz innerhalb der Polizei: „Wir stehen als eine Art Service für die Polizeikollegen vor Ort bereit. An 365 Tagen, sieben Tagen in der Woche und 24 Stunden täglich.“ Schon im Vorfeld wird in der Kräftekoordination entschieden, wo die Kollegen ergänzend zum Einsatz kommen könnten. Dafür gibt es ein Lagezentrum im Innenministerium, über das Arbeitsstäbe gebildet werden können. Die Unterstützung des PP Einsatz reicht bis zu Spezialeinheiten. Käme es zu einer Geiselnahme oder ähnlichem, rückt das Spezialeinsatzkommando (SEK) aus Göppingen an. Sie sind die Ultima Ratio, denn diese Kräfte sind für nahezu alle Einsatzfälle ausgebildet und erprobt.