Wie reagieren die Schulen auf das Corona-Virus? Die Minimierung des Risikos ist das Ziel

In den übrigen Schulen im Kreis Ludwigsburg startete der Unterricht nach den Ferien weitgehend normal. „Es gibt nur ganz vereinzelte Fälle, in denen ein Schüler oder ein Lehrer zu Hause geblieben ist, weil er in einem Risikogebiet im Urlaub war“, sagt Anita Kermisch, stellvertretende Leiterin des Schulamtes Ludwigsburg. Zu den Vorsichtsmaßnahmen, so Kermisch, zähle unter anderem, „dass die eine oder andere Gemeinschaftsaktivität derzeit nicht stattfindet“.

Matern-Feuerbacher-Realschule

(MFR) in Großbottwar, an der wie gewohnt unterrichtet – zusätzliches Programm aber minimiert wird. Tagesveranstaltungen wie ein Besuch des Landtags sind abgesagt worden. „Das können wir nachholen“, sagt Schulleiter Jochen Haar, der feststellt, dass man generell „eine Vorsicht spürt“. Und zwar nicht nur an der Großbottwarer Schule, sondern auch an einer Schule in Ungarn, die ihren auf den 17. März angesetzten Schüleraustausch mit der MFR abgesagt hat. Der Besuch einer Schülergruppe aus Dänemark findet hingegen statt, auch hat am Montag eine Schülergruppe wie geplant eine Studienfahrt nach Südengland angetreten. „Wir haben uns Rat vom Gesundheitsamt eingeholt und vergangene Woche mit den Eltern aller Teilnehmer telefoniert“, schildert Haar die Herangehensweise. Auch sei den Eltern freigestellt worden, Schüler aus Dänemark aufzunehmen. „Diese Verantwortung können wir nicht übernehmen“, so Haar. Es sei aber auch niemand abgesprungen.

Dem Schulleiter liegt viel daran, dass niemand in Panik ausbricht. „Wir müssen aber damit rechnen, dass sich jemand infiziert.“ In einem solchen Fall würde er sich dann mit dem Gesundheits- und Schulamt über eine mögliche Schulschließung beraten.

Herzog-Christoph-Gymnasium

in Beilstein findet der Unterricht wie gewohnt statt. Hier wird die Stadt aber Seifenspender im Gebäude aufhängen, erklärt Schulleiter Jochen Bär. Dass Schüler in den Ferien in Risikogebieten waren, sei ihm nicht bekannt. „Und eine Risikoeinschätzung wird es von mir nicht geben.“

Erich Kästner Realschule

in Steinheim wurde am Montagmorgen vor dem regulär stattfindenden Unterricht das Vorgehen in einer Dienstbesprechung vorgegeben. In der ersten Stunde haben die Lehrer die Schüler dann über die Lage und die Hygienemaßgaben informiert. „Wir wollen keine Panik schüren, sondern nehmen die Situation ernst und sensibilisieren Lehrer und Schüler für die aktuelle Situation und den Umgang damit“, sagt Schulleiter Ulrich Laumann. Als Schulgemeinschaft versuche man darauf hinzuwirken, dass in Bezug auf die Hygiene gute Rahmenbedingungen vorhanden sind. Schüler, deren Familien in einem Risikogebiet waren, gebe es keine. „Allerdings fehlen einige Schüler krankheitsbedingt, von denen wir noch keine Information haben“, sagt Laumann, der nach eigener Aussage keine Entscheidung über eine Schulschließung treffen könne und dürfe. „Die Informationen, die ich erhalte, gebe ich an die kompetenten Mitarbeiter in den entsprechenden Behörden weiter, die Entscheidungen über Schulschließungen treffen würden. Mir fehlen auch die medizinischen Kompetenzen, um eine solche Entscheidung zu treffen.“

Oscar-Paret-Schule

in Freiberg hat sich am Stundenplan ebenfalls nichts geändert. „Die Schule befindet sich in ständiger Abstimmung mit dem Kultusministerium, dem Gesundheitsamt und der Stadtverwaltung“, heißt es in einem Elternbrief der Schule vom Samstag.



