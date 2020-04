Wie handhaben die Kommunen das Thema Gemeinderatssitzungen Ganz ohne Sitzung geht es meistens nicht

Marbachs

Bürgermeister Jan Trost betont ebenfalls, rechtssichere Sitzungen müssten vor Ort stattfinden. Die letzten Sitzungen seien aber auf die notwendigsten Punkte beschränkt und in der Stadthalle abgehalten worden. Das werde auch weiter so gehandhabt, wenn nicht neue Regelungen vom Land kämen.

Auf Entscheidungen der „hohen Politik“, wie es Schultes Frank Hornek ausdrückt, wartet man auch in Kirchberg.

Die Sitzung im April werde wie die im März abgesagt, in der Zwischenzeit notwendige Vergaben, die ja in der Regel unstrittig seien, habe er per Eilentscheidung erledigt und den Gemeinderat informiert. Für Mai strebe man wieder eine Sitzung an.

Der Höpfigheimer Ortschaftsrat zieht für seine Sitzung an diesem Donnerstag in die Melchior-Jäger-Halle um. Tagen müsse er, weil es um das Bebauungsplanverfahren der Seewiesen-Erweiterung gehe, „und dafür brauchen wir Beschlüsse, das geht nicht im Umlauf“, erklärt Steinheims

Rathauschef Thomas Winterhalter. Für die Gemeinderatssitzung nächste Woche gelte Ähnliches. Trotz der gestrafften Tagesordnung seien die Themen zu komplex und könnten auch nicht warten.

Wenn es Themen mit großem öffentlichen Interesse gäbe, müsse man neu bewerten, ob die Raumkapazitäten ausreichen, erklärt Murrs

Rathauschef Thorsten Bartzsch. In der letzten Sitzung Ende März habe der Umzug in den Bürgersaal genügt. Dabei sei es um Baugesuche gegangen, bei denen Fristen hätten beachtet werden müssen, und das gehe nicht im Umlaufverfahren. Unwichtigere Punkte kamen gar nicht erst auf die Tagesordnung.

In Großbottwar

wäre die Entwicklung der Neubaugebiete zwar wichtig, aber „wir schieben das“, erklärte Bürgermeister Ralf Zimmermann: „Ich will mich nicht dem Vorwurf aussetzen, wir hätten das jetzt bewusst auf die Tagesordnung gesetzt.“ Anderes konnte im Umlaufverfahren oder per Eilentscheidung nach Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden geklärt werden. Bei Themen von großem öffentlichen Interesse würde er notfalls auch die Zahl der Besucherstühle reduzieren.

Bei der nächsten Sitzung in Pleidelsheim

geht es unter anderem um die Kostenbeteiligung am Neubau der Freiberger Oscar-Paret-Schule, ebenfalls etwas, das nicht im Umlaufverfahren machbar sei, wie Schultes Ralf Trettner erklärt. Man weiche wohl in die Festhalle oder den Bürgersaal aus. In anderen Fällen seien in enger Abstimmung mit den Gemeinderäten Eilentscheidungen getroffen worden.

In Beilstein

sind ebenfalls ein paar Dinge an Fristen gebunden wie etwa der DSL-Ausbau für die Teilorte. „Da ist wegen der Fördergelder eine Vergabe nötig“, so Bürgermeister Patrick Holl. Es sei aber noch nicht entschieden, wie die nächste Sitzung gemacht werde; eventuell in der Stadthalle oder per Videokonferenz. Wenn es keine öffentliche Sitzung gebe, müsse man die gebotene Öffentlichkeit nachträglich über einen Sitzungsbericht herstellen, „aber das gibt den Diskussionscharakter nicht wieder“.