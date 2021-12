Wie geht es dem Wald in Mundelsheim? Die Eiche hat Zukunft, Nadelbäume sind auf dem absteigenden Ast

Der Holzmarkt hat sich wieder erholt

Der Revierleiter informiert zudem, dass sich der Holzmarkt wieder erholt habe. Da es in diesem Jahr keine Stürme in der Region gegeben habe, seien die Preise wieder auf Normalniveau. Die Brennholzversteigerung könne aber nicht im Dezember stattfinden, da noch nicht alles Holz geschlagen sei. Er rechne eher mit Mitte Februar. Ob die Versteigerung wie im Vorjahr online oder wieder im Wald stattfinde, müsse die weitere Entwicklung in Sachen Corona zeigen. „Ich würde es gern im Wald machen, das verbindet die Menschen mit dem Wald“, meinte Renner.