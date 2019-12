Wie feiern Sie Weihnachten? Verbindend

Jeder hat eine eigene Vorstellung vom Fest

Der begrenzte Horizont erweitert sich nur kurz an Heiligabend, wenn der örtliche Musikverein, in diesem Fall in Murr, durch die Straßen zieht und aufs Fest einstimmt. Und beim Kirchenbesuch, bei dem man Jahr für Jahr auf demselben Platz sitzt, die selben Sitznachbarn hat, nach dem Gottesdienst mit denselben Menschen ein Schwätzchen hält. Manche von ihnen hat man das ganze Jahr über nicht gesehen. Und trotzdem versteht man sich auf Anhieb wieder.



Jeder hat freilich seine eigene Vorstellung vom Fest. Seine Rituale. Seine Lieder. Nicht nur bei uns, sondern in aller Welt. Das wurde beim Marbacher Weihnachtsmarkt so schön deutlich, als der Chor der Internationalen Klasse des Gymnasiums Weihnachtslieder aus aller Welt schmetterte. Ob auf Bulgarisch, Chinesisch oder Spanisch. Auch sonst feiert jeder anders: In Lateinamerika zieht man wie Maria und Josef von Haus zu Haus. In Australien picknickt man am Strand. In den USA, in denen ich vor zehn Jahren Weihnachten feiern durfte, leuchten ganze Wohnviertel auf. Vor Augen habe ich noch all die Lichterketten, die an Haus, Fenstern, Bäumen, ja selbst an Dachgauben und am vor der Garage parkenden Auto angebracht sind – und im Takt der Weihnachtslieder blinken, die über Lautsprecher die Nachbarschaft beschallen. Auf Dächern erleuchten metergroß das Peace-Zeichen und „Merry Christmas“. Und ja, ich empfand das als kitschig – aber, nachdem ich mich darauf eingelassen hatte, auch als festlich. Und es gab ja noch den wahrlich mitreißenden Gospel, der in der Kirche inmitten des Viertels gesungen wurde.