Wie das Virus die Arbeit der Marbacher Verwaltung beeinflusst Die Stadt geht bei Corona auf Nummer sicher

Marbach - Mehrere Wochen grassiert die Corona-Pandemie nun schon auf dem ganzen Globus. An manche Begleiterscheinungen wie das penible Einhalten der Abstandsregeln hat man sich fast schon gewöhnt. Dennoch leben die Menschen weiter jeden Tag in einer absoluten Ausnahmesituation. Davon kann auch der Marbacher Bürgermeister Jan Trost ein Lied singen, der im Gemeinderat auf Nachfrage von SPD-Frau Ute Rößner erläuterte, wie Covid-19 und seine Folgen die Arbeit in der Verwaltung bestimmen. „Wir haben täglich eine Corona-Runde“, sagte der Rathauschef. Mit im Boot seien hier unter anderem alle Amtsleiter sowie die stellvertretende Chefin des Ordnungsamts, Christine Schläfle. Der Austausch erfolgt mittels eines spezielles Moduls, über das man telefonisch oder per Videoschalte kommunizieren kann, um den persönlichen Kontakt zu minimieren – vor allem zwischen Christine Schläfle und ihrem direkten Vorgesetzten Andreas Seiberling. Die strikte Trennung der beiden Hauptverantwortlichen im Ordnungsamt hängt damit zusammen, dass in diesem Ressort viele Corona-bedingte Themen einlaufen, bearbeitet und umgesetzt werden müssen. Das reiche von den Ladenöffnungen und Schließungen bis hin zur Überwachung der Quarantäne von infizierten Bürgern, erläutert Jan Trost auf Nachfrage. „Das Ordnungsamt ist in der Situation unentbehrlich“, stellt er fest. Es dürfe also nicht passieren, dass Andreas Seiberling und Christine Schläfle gleichzeitig ausfallen. Zumal es sehr aufwendig sei, die Kontaktpersonen von Infizierten ausfindig zu machen, hatte Trost schon im Gemeinderat erläutert. „Und das machen wir auch konsequent“, betonte er. Man versuche, jeden Betroffenen zu erreichen. Sollte das telefonisch nicht gelingen, werde sogar zu Hause vorbeigeschaut. „Wir wollen wissen, ob es den Leuten gut geht oder ob sie ein gesundheitliches Problem haben“, sagte der Bürgermeister