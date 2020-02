Überraschung über Grünen-Idee Kampf ums Tempolimit: Umwelthilfe kontert CSU-Kampagne

Umwelthilfe-Geschäftsführer Jürgen Resch eröffnete die Gegenattacke und warf der CSU eine "Panikaktion" vor der Kommunalwahl in Bayern am 15. März vor. Deren Kampagne ziele auf eine "Fortsetzung des besinnungslosen Rasens und gegen den Klimaschutz", kritisierte die Umwelthilfe. Dabei habe keine andere Einzelmaßnahme im Verkehr ein so hohes Klimaschutzpotenzial und könne so kurzfristig und kostengünstig umgesetzt werden wie ein Tempolimit. Die Aktion spiegelt schon im Motto die CSU-Vorlage: "Mach mit - gemeinsam für ein Tempolimit".