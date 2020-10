«Stolzer Moment» Friedensnobelpreis für UN-Welternährungsprogramm

Chef ist der US-Amerikaner David Beasley, ehemaliger Gouverneur des Bundestaats South Carolina. Er sagte in einem Video auf Twitter: "Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich sprachlos bin. Das ist unglaublich. "Wow! Wow! Wow!" Die Organisation insgesamt erklärte: "Der heutige Tag ist eine Erinnerung daran, dass gesicherte Ernährung, Frieden und Stabilität Hand in Hand gehen."

UN-Generalsekretär António Guterres meinte: "In einer Welt des Überflusses ist es unerhört, dass Hunderte Millionen Menschen jeden Abend hungrig zu Bett gehen." Das WFP befriedige aber auch den "Hunger der Welt nach Kooperation". Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte: "Wenn es eine Organisation verdient hat, dann gehört diese mit Sicherheit dazu. Die Menschen dort leisten eine unglaubliche Arbeit und helfen anderen Menschen. Und deshalb freut mich diese Vergabe des Friedensnobelpreises sehr."

Der Nobelpreis ist mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro) dotiert. Vergangenes Jahr wurde Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed vor allem für seine Initiative zur Lösung des Grenzkonflikts mit dem Nachbarland Eritrea mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Die letzten internationalen Organisationen, die geehrt wurden, waren 2017 die Internationale Kampagne zur atomaren Abrüstung und 2013 die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen.

Das Kandidatenfeld für den renommiertesten politischen Preis der Erde war in diesem Jahr groß gewesen - vorab hatte sich kein klarer Favorit herauskristallisiert. Die Weltgesundheitsorganisation WHO und Klimaaktivistin Greta Thunberg wurden von Wettbüros als Topfavoriten gehandelt, Experten hatten einen Preis für Journalistenorganisationen oder junge Aktivisten etwa aus dem Sudan oder aus Somalia für möglich gehalten. Die Nobel-Institutionen selbst halten die Namen der Kandidaten - in diesem Jahr waren es 211 Persönlichkeiten sowie 107 Organisationen - traditionell 50 Jahre lang geheim.

Der Friedensnobelpreisträger wird als einziger aller Nobelpreisträger nicht in Stockholm, sondern in Oslo verkündet und geehrt. Verliehen werden die Auszeichnungen am 10. Dezember, dem Todestag des Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel. In diesem Jahr findet das sowohl in Oslo als auch in Stockholm wegen der Coronavirus-Pandemie in anderem und deutlich kleinerem Rahmen statt.

