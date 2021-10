Whistleblowerin Haugen Ex-Mitarbeiterin stürzt Facebook in Krise

Facebook oder Google als die „Tabakkonzerne des Digitalzeitalters“

Über Monate hinweg hat Haugen akribisch Material in der Konzernzentrale gesammelt und zwei Ausschussmitglieder im US-Senat mit Tausenden internen Dokumenten versorgt. Jene haben die Wirkung einer Bombe: Facebook gelänge es gerade einmal drei bis fünf Prozent aller Hassbotschaften in seinen Netzwerken als solche zu identifizieren und herauszufiltern. Den Anteil an erkannten Anstiftungen zu Gewalt beziffert das Unternehmen selbst mit „sechs Zehntel eines Prozents“ – also einem sehr geringen Anteil. Diese Zahlen stehen im krassen Widerspruch zu den Behauptungen, die das Unternehmen in der Öffentlichkeit aufstellt, wenn es um die Fürsorge und die Sicherheit seiner Nutzer geht.