Marbach/Bottwartal - Unsere „WhatsApp-Familie“ diskutiert in ihrem Gruppenchat gerne und viel. Gerade bei den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit prallen oft sehr unterschiedliche Meinungen aufeinander. Der regelmäßige digitale Schlüssellochblick ist ein Teil unserer Serie „ Gutes Morgen “, die Mitte Juli gestartet ist und am 12. Oktober endet. Während dieser Zeit erscheint in der Zeitung jeden Tag ein Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit.